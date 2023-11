Torna “Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani” – segui la diretta su Adnkronos

(Adnkronos) – Mercoledì 15 novembre, alle ore 15, secondo appuntamento con il ciclo di webinar promosso da Adnkronos, in collaborazione con ViiV Healthcare, per guardare, con fiducia, a un domani più consapevole e inclusivo per tutte le persone con Hiv. Continua il ‘viaggio’ di Adnkronos fra le persone con Hiv, per conoscere i loro bisogni, le loro paure e le loro speranze. Mercoledì 15 novembre, alle ore 15, secondo appuntamento con “Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani”, il ciclo di webinar promosso da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare, per comprendere meglio una realtà che, ancora oggi, è poco conosciuta e spesso caratterizzata da pregiudizi e falsità. La seconda puntata, condotta dalla giornalista Maddalena Guiotto, si concentrerà sul tema “L’unione fa la forza: clinici, pazienti e aziende insieme per il benessere della persona con Hiv”. A discuterne saranno: Claudio Mastroianni, Presidente della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit); Massimo Cernuschi, Presidente Associazione Asa-Associazione Solidarietà Aids Odv di Milano; e Maurizio Amato, Presidente e Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia. Appuntamento quindi a mercoledì 15 novembre, alle ore 15, sui canali web e social del Gruppo per questo viaggio fra le persone con Hiv e guardare, con fiducia, a un domani più consapevole e inclusivo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

