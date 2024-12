Tina Cipollari svela cosa le fa Maria De Filippi a Uomini e Donne, il retroscena che nessuno conosce: “Accade tutte le volte”

Tina Cipollari ha fatto una rivelazione davvero inaspettata su Maria De Filippi, l’opinionista ha spiazzato tutti raccontando cosa accade.

Tina Cipollari a ruota libera nei confronti di Maria De Filippi, la famosa opinionista di Uomini e Donne ha voluto raccontare in televisione quello che la conduttrice le fa molto spesso. Un retroscena inaspettato che la dice lunga sul rapporto che hanno le due donne.

La Cipollari deve molto alla De Filippi, sicuramente è grazie a lei che in questo ultimo ventennio è diventata un personaggio televisivo così conosciuto. Eppure non ha avuto problemi a raccontare cosa le farebbe la conduttrice davvero molto spesso.

La confessione di Tina Cipollari su Maria De Filippi, il racconto che spiazza

Tina Cipollari è stata ospite dell’ultima puntata di Belve, alla Fagnani ha parlato della sua carriera di opinionista, asserendo – senza mezzi termini – che è un ruolo che avrebbe praticamente inventato lei in televisione. L’intervista di uno dei volti più noti di Uomini e Donne è stata seguitissima, tra aneddoti, frecciatine a Gemma Galgani e racconti di infanzia, non è mancato un retroscena su Maria De Filippi.

L’opinionista ha deciso di svelare cosa le fa la conduttrice molto spesso nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne. A quanto pare è usanza della De Filippi farle chiudere immediatamente il microfono non appena eccede con parole che non possono essere mandate in onda nella fascia oraria di Uomini e Donne, che è appunto protetta.

“A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono“, queste le parole della Cipollari. Effettivamente è capitato spesso di vedere Tina urlare affinché le aprissero il microfono. L’ultima volta è accaduto proprio nel corso dell’ennesimo litigio con Gemma Galgani, quando l’ha attaccata duramente in studio dopo quello che aveva detto a Verissimo.

E a Belve non è mancato un commento su Gemma Galgani, sua acerrima nemica da quando ha messo piede a Uomini e Donne. Della dama ha detto che è una “donna inutile” e oggi ha capito che è davvero così e non gioca o finge: “(…) Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?“. Parole che potrebbero non essere apprezzate proprio da Gemma, che magari le commenterà in una delle prossime registrazioni, momento in cui scoppierà l’ennesima lite tra le due donne.