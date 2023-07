TICKETSMS SCEGLIE “CHE FATICA LA VITA DA BOMBER” COME PARTNER DIGITALE

Da una maglietta a milioni di follower, la storia di “Che Fatica La Vita Da Bomber” è una delle più entusiasmanti del mondo dei social nel calcio. Due amici avevano deciso di vendere una t-shirt, a poco a poco sono diventati degli influencer capaci di muovere milioni di persone sui social, supportati dai volti noti che ormai considerano un “must” indossare il logo di CFVB.

La storia di TicketSms è invece più tecnologica, nasce da una start up che ha il sogno di rendere completamente paperless il mondo del ticketing, fornendo biglietti e accessi solo via sms. Un progetto che è nato nel mondo del clubbing e che ora si sta estendendo a tutti i settori, dai grandi eventi alle fiere e che ha già coinvolto milioni di persone.

Tra le due aziende è nato un feeling, collegato anche al fatto che recentemente TicketSms ha ottenuto la certificazione per vendere i biglietti della Serie A. Ne è nata una collaborazione che ha come obiettivo quello di mettere in contatto le due community dei fruitori dei concerti e degli amanti dell’ironia nel mondo del pallone, per aumentare scambievolmente la notorietà dei due brand.

“Siamo orgogliosi di aver scelto Che Fatica La Vita Da Bomber come partner digitale”, dichiara Andrea Vitali, ceo di TicketSms. “L’obiettivo dell’accordo è quello di creare contenuti personalizzati e in collaborazione e per regalare alle rispettive community numerose sorprese ed iniziative. TicketSms è il punto di riferimento per la vendita on line dei biglietti in modo green ed ecologico, siamo certi che il sodalizio con CFVB sarà un modo stupendo per estendere i nostri valori aziendali anche nelle community di amanti del calcio”.

“L’incontro con Andrea Vitali è stato decisivo per dare il via ad una collaborazione a lungo termine”, dichiara Emanuele Stivala, uno dei due founder di Che Fatica La Vita Da Bomber. “Con le nostre aziende parliamo alla stessa tipologia di pubblico, offrendo a loro contenuti e servizi diversi ma che uniti e condivisi presentano le caratteristiche per essere una ricetta vincente”.

“Il mondo di CFVB non parla solo di calcio ma grazie alle altre undici community verticali raggiunge gli appassionati di qualsiasi sport”, sottolinea Fabio Tocco, cofounder di CFVB. “Questo sarà a mio avviso un altro tassello importante in questa collaborazione”.

La relazione tra le due realtà decollerà con un evento unico nel suo genere, capace di unire solidarietà e grande musica: Italia Loves Romagna, concerto che si celebrerà il prossimo 24 giugno all’Arena di Reggio Emilia (Campovolo), è il concertone per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione. Per l’occasione, ci saranno due inviati speciali della community CFVB a raccontare l’esperienza live grazie a TicketSms. Sul palco ci saranno Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.