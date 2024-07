“The shadow of my rose” è il nuovo singolo dei Moonshine Booze

Da venerdì 26 luglio 2024 è in rotazione radiofonica “THE SHADOW OF MY ROSE” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei MOONSHINE BOOZE già disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 luglio.

“The Shadow Of My Rose”, secondo singolo estratto dal nuovo album “Entropy” in uscita a settembre, è un brano scritto nel 1991 dalla band teramana Hidden sins (autori: Adriano Ioannoni, Fabio Mancini, Marco Trentini e Dario Cavacchioli). Nel Febbraio 2024, il power-duo Moonshine Booze, decide di rielaborare il pezzo, da loro molto amato. Per portare a termine la loro impresa, hanno utilizzato la traccia vocale originale, ricostruendo una nuova versione che rimane fedele al sound dark della canzone.

Spiega la band a proposito del brano: «Originalmente il brano “The Shadow Of My Rose” è stato scritto da Adriano Ioannoni (Cantante – Chitarrista), negli inizi ‘90 con la formazione “Hidden Sins” (band dark psychedelic di Teramo) dove suonava Fabio Mancini. Abbiamo deciso di riarrangiare il pezzo per omaggiare il nostro amico, Adriano, prematuramente scomparso in un incidente motociclistico nel giugno del 2001. Con lui iniziammo a coltivare la passione per la musica e scrivere canzoni insieme, fin dalla giovane età delle scuole medie, e come il resto di noi, completamente autodidatta, senza conoscenza teorica e tecnica musicale ma semplicemente guidati dalla stessa dipendenza per la continua ricerca di nuovi sound e generi musicali del sottosuolo in quel periodo. Frugando tra le vecchie registrazioni, fortunatamente siamo riusciti a recuperare la traccia di voce originale di una demo degli “Hidden Sins” registrata nel ‘91, con un vecchio Tascam 4 tracce e l’abbiamo usata per rievocare il più possibile le dinamiche creative di quegli anni, e sopperire la mancanza del terzo elemento dei Moonshine Booze, inserendola nel nuovo album “Entropy”».

Il videoclip di “The Shadow Of My Rose” riproduce un collage di immagini ispirate dall’arrangiamento malinconico, con le stesse percezioni suscitate dalla melodia Dark del brano.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dfqqXXjj9Uk

Biografia

I Moonshine Booze nascono in Abruzzo nell’estate 2013, da un progetto di Emiliano D’Ignazio (chitarra) e Fabio Mancini (batteria).

Dopo aver militato per più di trent’anni in varie bands in Italia e negli States raccogliendo e rielaborando esperienze diverse in svariati generi musicali.

Nel 2017 incidono il primo album di debutto (auto prodotto); “Desert Road” e nell’ estate del 2019, tornano in studio per registrare 15 tracce: “Pandemonio”, per l’etichetta “Overdub Recordings”.

All’inizio del 2024 entrano in studio con materiale inedito per un nuovo progetto strumentale, “Entropy”. In quest’ultimo lavoro, i Moonshine si lasciano trascinare dalle loro emozioni e ispirazioni, senza vincoli, dando così libero spazio alle loro suggestioni, senza mai preoccuparsi di soddisfare le aspettative del momento e dedicandosi alla pura creazione musicale. Questo power duo accosta il sound di “Entropy” ad una colonna sonora di una vecchia pellicola e ad esperienze vissute senza tempo, nella sua natura più pura e schietta rigorosamente guidata dalla curiosità. Anche la sequenza dei 12 brani tra di loro, segue un filo attinente ai momenti vissuti.

Dopo “Running Out”, “The shadow of my rose” è il nuovo singolo dei Moonshine Booze, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 23 luglio e in rotazione radiofonica da venerdì 26 luglio 2024.

Instagram | Facebook