Terremoto oggi Macerata: scossa di magnitudo 3.6 a Ussita

(Adnkronos) – Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata ad un chilometro da Ussita, in provincia di Macerata. E quanto fa sapere attraverso X l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma si è verificato alle 21,16 ad una profondità di circa 11 chilometri. "Un po' di paura ma apparentemente nessun danno", ha detto la sindaca di Ussita Silvia Bernardini al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli che sui social scrive: "A Ussita, una scossa abbastanza forte: 3,6. Non è la prima. Non sarà l'ultima. Il nostro territorio è così: bellissimo ma vulnerabile. Ricostruire bene affinché le nostre case sappiano reggere gli urti dei terremoti: questo il nostro impegno. Ogni scossa ce ne ricorda l'importanza". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...