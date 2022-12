Terminano i gironi e Svizzera agli ottavi

Si è definitivamente chiusa la fase a gironi del mondiale con le ultime quattro partite. Non sono mancate le sorprese dell’ultima giornata, così come è stato nel corso di tutta la manifestazione.

Nel gruppo H le ultime due gare erano Ghana-Uruguay 0-2 e Corea del Sud-Portogallo 2-1.

L’Uruguay ha la meglio sul Ghana per 2-1 con una doppietta di Giorgian De Arrascaeta che in sei minuti sigla una doppietta.

Da registrare un rigore fallito per il Ghana al 21mo con Andrè Ayew e parato da Rochet. Quindi ennesimo rigore parato in Qatar.

Sorpresa invece per Cristiano Ronaldo e compagni perché il Portogallo, anche se già qualificato, viene sconfitto dai coreani per 2-1. I lusitani si portano subito in vantaggio al 5° minuto con Richardo Horta.

Al 27mo pareggia la Corea del Sud con Kim Young-gwon e nei minuti di recupero della gara gli asiatici la ribaltano addirittura con Hwang Hee-chan facendo esplodere i tifosi per il definitivo 2-1 che li qualifica così alla fase successiva insieme ai portoghesi.

Delusione e disperazione per i tifosi uruguaiani che con il gol della Corea all’ultimo minuto si sono visti buttati fuori dal mondiale

In Camerun-Brasile 1-0 avviene quello che non ti aspetti. Un Brasile già qualificato si fa mettere sotto dal Camerun che vincono di misura on una rete di Aboubakar nei minuti di recupero e per eccesso di esultanza rimedia il secondo giallo e quindi l’espulsione.

Vittoria però che non permetterà lo stesso agli africani di accedere agli ottavi insieme al Brasile in virtù di quanto accaduto sugli altri campi.

Sconfitta comunque indolore per il Brasile anche se sul volto di Neymar che assisteva alla gara si vedeva tutta la delusione per la sconfitta.

In Serbia-Svizzera 2-3 si decreta l’eliminazione di Vlahovic e compagni che perdono contro una Svizzera dalla forte personalità e anche dotata di ottima tecnica.

Ad andare in vantaggio è proprio la Svizzera al 20mo con Shaquiri ma dopo 6 minuti arriva il pareggio serbo con Mitrovic.

Trascorrono meno di nove minuti e al 35mo Dusan Vlahovic al primo pallone toccato, raddoppia per la Serbia incrociando di sinistro e mettendo fuori causa il portiere avversario e portando momentaneamente in vantaggio la sua squadra.

Ma all’inizio della ripresa la Svizzera innesta il turbo e realizza due gol in rapida successione: al 44mo Embolo e al 48mo l’atalantino Freuler chiudono i contri contro una Serbia che termina ultima nel suo girone e torna a casa a testa bassa dovendo recriminare soprattutto molto sui tanti errori difensivi che l’hanno accompagnata per in tutta la fase a gironi.

