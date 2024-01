Teramo, tenta di uccidere la moglie con il fucile da caccia: arrestato 70enne

(Adnkronos) – E' stato arrestato Nicola Dell’Orso, 70 anni, che questa mattina, nella loro casa di Giulianova, ha cercato di uccidere la moglie con un fucile da caccia. Ha esploso un colpo ma non ha colpito la donna, di 64 anni. Quindi tra i due c'è stata una colluttazione e, da quanto ricostruito dai carabinieri del posto, lei è riuscita a togliergli il fucile e a scappare fuori. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova per traumi al torace e al viso riportati durante lo scontro col marito, mentre il pensionato, dopo essere stato portato in caserma, è stato arrestato. Il fatto sarebbe accaduto per questioni di gelosia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...