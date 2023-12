Tekken 8, disponibile la demo gratuita

(Adnkronos) – È stata annunciata la disponibilità della demo di Tekken 8, ora accessibile per gli utenti di PlayStation 5 e prevista anche per Xbox Series X|S e PC a partire dal 21 dicembre. La versione dimostrativa permette ai giocatori di sperimentare in anteprima alcune modalità in vista del debutto ufficiale del gioco, fissato per il 26 gennaio 2024. Accanto alla demo, è stato rivelato un nuovo trailer che offre un assaggio più profondo della trama principale del gioco. La demo offre diverse esperienze offline, tra cui il primo capitolo della storia, "The Dark Awakens", una versione adattata per la demo della missione arcade del Capitolo 1, la modalità "Super Ghost Battle", e una modalità Versus che include Jin, Kazuya, Paul e Nina come personaggi giocabili. I livelli disponibili sono Urban Square (sera), Yakushima e Sanctum. Inoltre, la demo mette in risalto una galleria con sequenze selezionate dai primi sette capitoli. Il nuovo trailer della storia, focalizzato sulla trama principale di Tekken 8, si intitola The Dark Awakens. Dopo la sconfitta di Heihachi, il mondo è immerso nel caos, con Kazuya che causa scompiglio attraverso la sua G Corporation. Jin Kazama, suo figlio e detentore del gene demoniaco, appare come l'unica speranza per fermarlo. The Dark Awakens narra questa epica battaglia attraverso sequenze filmate dinamiche che si alternano ai combattimenti.

