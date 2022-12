Teatro Uniko: “Dado a Tuttotondo”

Venerdì 09 Dicembre ore 21.00 andrà in scena al Teatro Uniko di Lavinio, Dado in “Dado a Tuttotondo”. Si torna a Teatro con la Stagione Teatrale 2022/23. Quanti di noi soffrono della sindrome del millennio, e cioè la paura di essere fraintesi? Quanti di noi vedono il dialogo quasi come un pericolo, come il rischio di uscire anche solo per un attimo dalla sicurezza della nostra “confort zone”? Essere un uomo a tutto tondo riuscendo a mettere a nudo anche i lati nascosti è una vera sfida per chiunque. In un’epoca in cui viviamo la religione della facciata, un attore che sceglie di mostrarsi a 360 gradi è un esibizionista delle emozioni.

Dado ha girato l’Italia provando dei testi nuovi per testare un pubblico giovanissimo che ama la stand up per ufficializzare una sfida mai banale. Infatti, lo spettacolo di Dado è una grande vetrina di emozioni comiche. E’ riuscito a confezionare con i suoi autori un testo nuovo pieno di novità dirette ad un pubblico trasversale: i giovani e gli ex giovani. Ricordando che chi frequenta il teatro è un uomo che non invecchierà mai.

Non mancate! Estrazione a fine spettacolo!! Info 347 6644361.

