Strage di Erba, Azouz Marzouk sarà a udienza revisione

(Adnkronos) – Azouz Marzouk sarà a marzo a Brescia per l'udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba. Lo conferma all'Adnkronos il suo avvocato Solange Marchignoli, che poi precisa: ''Sarà all'udienza a marzo perché Azouz è stato il primo ad aver depositato in procura generale un atto di sollecito alla revisione del processo chiedendo nuove indagini. Lui disse che Rosa e Olindo erano innocenti e questa cosa è stata considerata talmente grave che ha portato a un processo per calunnia. Ma Azouz non si è mai spostato dalla sua posizione''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

