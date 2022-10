Stipendi allenatori in serie A: scopriamo chi detiene il primato per i maggior guadagni

Stipendi allenatori in serie A: non sono solo i calciatori ad essere pagati profumatamente, sempre più spesso anche i tecnici dei top club in Italia guadagnano oramai cifre da capogiro. Scopriamo quindi chi detiene il primato per i maggior guadagni nella massima serie del campionato italiano.

Al primo posto della classifica con ben 7 milioni di euro troviamo due top della panchina: Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Il tecnico toscano ha un contratto in scadenza nel 2025 ma le ultime prestazioni del club bianconero potrebbero portare a fine stagione ad un clamoroso esonero da parte della dirigenza torinese che aveva invece (ri)puntato sul vincente Mister (per lui 5 scudetti in 5 stagioni) per riportare la Juve ai massimi vertici del calcio italiano ed europeo.

Stesso ingaggio per il tecnico della Roma Josè Mourinho che però è in scadenza nel 2024. Lo Special One è abituato a cifre da capogiro ed anzi, il suo stipendio in giallorosso è ben inferiore ai 12 annui che percepiva all’Inter oppure ai 14 del Real Madrid e ai 17 di Chelsea e Manchester United. Con il Mou alla guida la Roma spera di tornare ad essere protagonista in Italia ed in Europa, dove Josè ha già alzato nella passata stagione la coppa in Conference League.

Al terzo posto troviamo il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi con 5 milioni di euro. Cresciuto nella primavera della Lazio il fratello di SuperPippo Inzaghi, soprannominato Inzaghino da giocatore, è stato chiamato per sostituire Antonio Conte sulla panchina neroazzurra. Nella sua prima stagione è riuscito a conquistare la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia ma ha fallito l’obiettivo campionato.

In quarta piazza troviamo Stefano Pioli allenatore del Milan con 4 milioni di euro a stagione. Per lui uno scudetto inaspettato dai più nella passata stagione che ha fatto si che il suo ingaggio sia cosi stato raddoppiato passando dai 2 ai 4 milioni di oggi.

Al quinto posto Maurizio Sarri tecnico della Lazio con 3,5 milioni di euro a stagione e Gian Piero Gasperini allenatore dell’Atalanta. Sarri dovrà dimostrare la fiducia accordatagli da Lotito portando risultati importanti in questa stagione pena un probabile addio tra le parti a fine campionato, mentre discorso diverso per il Gasp alla Dea. Da lui, dopo una serie di cessioni molto importanti, riparte il nuovo progetto degli orobici.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, si “accontenta invece di soli 2,8 milioni di euro a stagione. Per lui una vera e propria sfida alla corte di De Laurentis che punta a riportare lo scudetto sotto il Vesuvio, impresa riuscita l’ultima volta solo al Napoli di Diego Armando Maradona.

Stipendi allenatori in serie A

Cifre quindi importanti ma che impallidiscono di fronte agli ingaggi dei tecnici dei club più blasonati in Europa. Il Paperon de Paperoni degli allenatori è senza ombra di dubbio Guardiola che al Manchester City incassa ben 23 milioni di euro a stagione, seguito da Klopp del Liverpool con 19 e il “nostrano” Antonio Conte che al Tottenham ne guadagna 17,5.

Gli allenatori della serie A 2022/2023 guadagneranno in totale 50 milioni di euro, una cifra che inciderà in maniera importante sui budget annuali dei club e che soprattutto, in questo momento storico, resta il sogno proibito di migliaia di allenatori che militano nelle categorie dilettantistiche e che sognano di potersi sedere un giorno su una panchina di un club di serie A.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...