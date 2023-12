Startup, Climbo: supporto imprese per migliorare la propria reputazione online

(Adnkronos) – Le recensioni online rappresentano una forma di passaparola digitale che permette ai consumatori di formarsi un’idea e delle aspettative ed influenza la loro intenzione di acquisto. Quando ci si trova a dover scegliere un hotel, un ristorante o se acquistare o meno un prodotto, immancabilmente si finisce col leggere le recensioni. Secondo l’ultima indagine di Dixa infatti, il 79% dei consumatori attribuisce alle recensioni dei clienti lo stesso peso delle raccomandazioni personali. Ed oltre l'86% delle persone esita a fare acquisti se un’azienda ha troppe recensioni negative dei clienti. Sempre secondo la survey, in media, le recensioni producono un aumento delle vendite del 18%. E proprio per supportare le imprese nella gestione delle recensioni, nasce Climbo, un software di gestione delle recensioni online, che la startup omonima, fondata da Giacomo Chinellato, Tommaso Chinellato, e Marco Matta nel 2021, propone in 'white label' alle agenzie per ottimizzare e semplificare la gestione completa delle recensioni delle imprese, nello specifico, Climbo automatizza le: richieste di recensione, aggregazione delle recensioni, risposta, condivisione sul sito e sui social. Il software automatizza l’invio delle richieste di recensione via Whatsapp, mail o sms, aiutando le aziende ad aumentare il numero di recensioni positive online e la valutazione media, con l’obiettivo di migliorare visibilità, ranking online e seo. “Il nostro obiettivo – spiegano i co-founder – è quello di far risparmiare tempo e risorse, alle imprese semplificando l’analisi della crescita e della distribuzione delle recensioni sulle varie piattaforme e permettere alle aziende di capire su quali piattaforme è necessario intervenire per migliorare il numero e la qualità delle recensioni”. Ad oggi, oltre 1.000 agenzie hanno scelto Climbo come soluzione per risolvere il problema della scalabilità, mentre sono oltre 20.000 le attività, tipicamente aziende locali, a cui è stato offerto il software dalle stesse agenzie. Più del 50% di queste sono agenzie statunitensi, che hanno preferito Climbo alle soluzioni competitor presenti da anni nel mercato americano, per via di migliori funzionalità e design della piattaforma. Fondata nel 2021, e dopo una fase di sviluppo e studio del mercato, Climbo nel 2023 ha avuto una crescita di oltre il 1000% rispetto al 2022, con 1 milione di fatturato e clienti in tutti i continenti. La sede centrale è a Roma. Il team è composto da oltre 10 risorse. la media dei lavoratori è under30 e le risorse possono lavorare. Il lavoro è in loco nelle sedi operative di Roma e Mirano (Venezia). Climbo è alla ricerca di 2 nuove risorse lato marketing e vendita, con esperienza o passione nel mondo saas. Nello specifico, la startup ricerca un sales representative per la gestione e finalizzazione di processi di vendita ed un Media Buyer per la creazione e monitoraggio delle campagne pubblicitarie. Gli interessati possono candidarsi scrivendo a giacomo@climbo.com “Gli obiettivi futuri del team – ammettono i co-founder – saranno quelli di aumentare la qualità dell'offerta, cosicché le agenzie clienti possano beneficiare di molteplici soluzioni, più o meno complesse, da offrire ai propri clienti, per aumentare i ricavi ricorrenti da questa nuova linea di business scalabile. Puntiamo ad incrementare le funzionalità del prodotto, in modo tale che le attività locali possano beneficiare di una soluzione centralizzata per gestire non solo le recensioni, ma anche campagne, chat, e contatti”. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

