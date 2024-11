Shaila disperata al Grande Fratello, le lacrime dopo la brutta discussione: “Ho litigato con Lorenzo per questo”

Shaila ha avuto un vero e proprio crollo al Grande Fratello, non avevamo mai visto l’ex velina tanto sconvolta: cosa è accaduto.

Shaila è scoppiata a piangere al Grande Fratello e non riusciva a fermare le lacrime, è accaduto dopo la diretta di martedì sera e ha spiegato anche che tutto quanto è successo è stato il motivo che l’ha portata a litigare con Lorenzo. E’ noto come il reality abbia deciso di separare un po’ le coppie della casa, facendo andare alcuni concorrenti nel tugurio e il modello milanese è uno di loro.

L’ex velina sta vivendo molto male la sua assenza, aveva già avuto uno sfogo qualche giorno fa, dicendo che lei senza Lorenzo si sentirebbe “vuota”, che non si sentiva così da tempo e che la mancanza era fortissima. Ma adesso è scoppiata a piangere e spiegando a Federica cosa è accaduto, le ha anche detto che a causa di questa cosa ha avuto una brutta lite con il fidanzato.

Shaila scoppia a piangere al Grande Fratello, cosa è successo

Shaila ha avuto uno sfogo al Grande Fratello dopo l’ennesima discussione con Helena, è noto come le due inquiline non vadano assolutamente d’accordo e nella mattinata seguente alla puntata in diretta hanno avuto un altro scontro. Le ragioni erano legate a questioni di cucina, ma di fatto è evidente che le due donne non abbiano molta simpatia l’una nei confronti dell’altra.

Al termine dell’ennesima discussione Shaila ha avuto uno sfogo in giardino con Federica e in lacrime le ha detto che è stanca, che sbaglia a essere una persona che dà così tanta fiducia agli altri – intendendo di aver provato in tutti i modi ad andare d’accordo con Helena – e poi ha aggiunto: “Ho anche litigato con Lorenzo per lei“. I due fidanzati, infatti, hanno avuto diverse discussioni a causa della modella brasiliana.

A questo punto sembra che Shaila sia interessata a chiudere i rapporti con la brasiliana, parlando con Federica ha lasciato intendere che ha intenzione di cambiare e non essere più così tanto buona. L’ex velina ha detto che spesso le capita di ricevere delusioni del genere, ad ogni modo ora vorrebbe pensare a se stessa.

“Non posso fare niente, è andata così. Mi sto sul cavolo pure io che sono sempre buona e credo sempre tanto alle persone, do fiducia pure agli asinelli (…)“, queste le parole dell’ex velina che è sembrata davvero molto amareggiata dall’accaduto. Il suo sfogo, però, ha scatenato l’ira degli utenti in rete che non credono alla sua sincerità.