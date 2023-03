Serie A la Sampdoria rischia il fallimento. Un club in serie A rischia davvero di fallire perché non ha rispettato regole UEFA. Sono davvero concitati questi mesi, che sia sul campo sia in tutta la società. I guai possono essere davvero ragguardevoli, visto che anche la UEFA ora si è pronunciata. Nell’attuale campionato la Juventus ha ricevuto una penalizzazione, ora uno storico club rischia di retrocedere in serie B vista la posizione in classifica. Ma dalla nascita del caso Ferrero, tutto si è complicato finanziariamente. Sulla vicenda della Sampdoria e lanciare l’allarme fallimento è stato Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della UEFA, spiega nel dettaglio le nuove norme di Fair Play Finanziario:

” Le nuove regole sono un’evoluzione del FFP. Abbiamo introdotte nuove regole e fatto passi in avanti. Una di queste regole è il costo di squadra. La sostenibilità del calcio europeo è il nostro obiettivo principale. Guidarli verso un percorso sostenibile sarà impegnativo”.

La Samp, dovrà rimettere a posto i conti e sperare il meglio o In serie A la Sampdoria rischia il fallimento.

