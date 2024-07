Da martedì 2 luglio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “SCATOLE” (Overdub Recordings), il primo album dei CAMBRA.

“Scatole” è un disco composto da 10 brani, caratterizzati da molteplici influenze alternative, emo, post-rock e grunge, che fondono un sound punk cupo ed emotivo, tutto cantato in italiano. Il concetto di “scatola” evoca diverse situazioni: un inizio, una fine, la sospensione di qualcosa che è stato dimenticato oppure è in attesa di essere ritrovato, su cui nel frattempo si accumula polvere. Nell’album le canzoni sono contenitori di speranza, rabbia, frustrazione, nostalgia, rassegnazione, vulnerabilità e rimpianto, riflettendo tutte le reazioni umane al senso di vuoto. L’immediatezza e la manifestazione di queste emozioni vengono veicolate attraverso un suono ruvido e linee vocali incisive, inserite in strutture ritmiche essenziali: schiaffi, urla, agitazione, silenzio.

Spiega la band a proposito del disco: “Ci conosciamo e suoniamo insieme da tanto tempo, ma solo con queste canzoni ci siamo resi conto di essere finalmente riusciti a realizzare qualcosa che ci rispecchia completamente e che parla di noi: alla base di questo disco ci sono delle idee precise di comunicazione, di temi, di suoni; tutti aspetti collegati e coerenti tra di loro ma, in particolare, condivisi al 100% tra di noi”.

TRACKLIST:

1 – POLVERE

2 – 97

3 – L’EFFETTO CHE FA

4 – MEGLIO IL NIENTE

5 – IMMERSO

6 – NON SO NEMMENO SE

7 – VA TUTTO BENE

8 – DISTRAZIONE

9 – FUORI TUTTI

10 – UN GIORNO IN PIU’ SENZA DI TE

Biografia

I Cambra si formano a Parma nel 2020, quando Giacomo (voce e chitarra), Gianmarco (basso) e Alberto (batteria) si ritrovano dopo aver già lavorato insieme ad altri progetti tra il 2011 e il 2018.

Dopo i singoli “Polvere” e “Immerso”, “Scatole” è il disco d’esordio dei Cambra, pubblicato da Overdub Recordings (distribuito via Ingrooves/Virgin Music/Universal), disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 2 luglio 2024.

