Sanremo Giovani, vince Clara: al festival con i big anche I Santi Francesi e i bnkr44

E' Clara Soncini la vincitrice di Sanremo Giovani 2023. L'artista, nota al pubblico per essere una tra le più amate protagoniste della serie 'Mare Fuori' nel ruolo di Crazy J, ha vinto con il brano 'Boulevard', dedicato alla madre. Insieme a lei, approdano ai big di Sanremo 2024 anche I Santi Francesi e i bnkr44. L'hanno decretato la commissione musicale e il direttore artistico del Festival Amadeus, ciascuno con un peso del 50%, scegliendoli tra 12 finalisti selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini (vicedirettrice Intrattenimento Prime Time), l'autore Massimo Martelli e il maestro Leonardo De Amicis. I tre artisti, a Sanremo porteranno testi nuovi rispetto a quelli presentati: Clara canterà 'Diamanti Grezzi', I Santi Francesi 'L'Amore in bocca' e i bnkr44 'Governo Punk'. Stasera, hanno vinto rispettivamente con 'Boulevard', 'Occhi tristi' e 'Effetti Speciali'. I tre si sono affermati sugli altri nove finalisti: GrenBaud, star di Twitch che ha cantato 'Mama',Lor3n, Lorenzo Iavagnilio, 'Fiore d'inverno', Nausica con Kitty e la sua 'Favole', Dipinto con la sua 'Criminali',Tancredi con 'Perle' Vale Lp con 'Stronza', Fellow con 'Alieno', gli Omini con 'Mare forza 9oi' e Jacopo Sol con 'Cose che non sai'. I Giovani artisti hanno cantato accompagnati da un estratto della storica orchestra di Sanremo, diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Nel corso della serata finale, trasmessa in diretta su Rai1 dal teatro del Casino di Sanremo, Amadeus ha svelato anche i titoli di tutti i brani che i 30 big che si sfideranno al festival canteranno sul palco dell'Ariston, alla kermesse dal 6 al 10 febbraio 2024. Eccoli nell'ordine di presentazione di stasera: Ghali, canterà 'Casa mia', Alessandra Amoroso 'Fino a qui', Gazzelle 'Tutto qui'. I Ricchi e Poveri canteranno 'Ma non tutta la vita', mentre Dargen D'Amico proporrà 'Onda Alta'. La rivelazione Angelina Mango, figlia del grande artista Mango, canterà 'La noia', Fred De Palma 'Il Cielo Non Ci Vuole', Fiorella Mannoia interpreterà 'Mariposa'. Loredana Bertè canterà 'Pazza', Mr Rain dopo l'exploit dell'anno scorso con 'Supereroi' quest'anno farà ascoltare 'Due Altalene' mentre il fenomeno rap napoletano Geolier presenterà 'Io p' me, tu p' te'. Diciannove anni dopo aver partecipato fra le Nuove Proposte, tornano i Negramaro con l'eloquente 'Ricominciamo tutto', Rose Villain canta 'Click Boom!' e Mahmood, che vinse con 'Soldi' e due anni fa in coppia con Blanco e la loro 'Brividi', quest'anno presenta 'Tuta gold'. Diodato, dopo il trionfo di 'Fai Rumore' nel 2020, quest'anno canta 'Ti muovi'. Grande ritorno per Annalisa, che canterà 'Sinceramente', e per Il Volo che presenterà 'Capolavoro'. Emma ritorna dopo la vittoria del 2012 con 'Non è l'inferno' e quest'anno canta 'Apnea'. La coppia ormai collaudata formata da Renga e Nek canterà 'Pazzo di te', mentre i La Sad (intorno ai quali c'è curiosità dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della loro presenza al festival a causa dei loro testi controversi) presentano 'Autodistruttivo'. Irama torna per quarta volta, dopo il grande successo di 'Ovunque sarai' l'anno scorso e dopo il 2020 in cui era stato costretto a esibirsi tramite il video della prova generale perché positivo al Covid, e quest'anno canta 'Tu no'. Big Mama debutta direttamente tra i big dopo essersi iscritta per Sanremo Giovani, e propone 'La rabbia non ti basta'. Sangiovanni, che a Sanremo 2022 aveva presentato il suo 'Farfalle', a Sanremo 2024 presenta 'Finiscimi', Il Tre debutta con 'Fragili', mentre la rivelazione Alpha canterà 'Vai. Maninni debutta a Sanremo con 'Spettacolare'. A questi, si aggiungono ovviamente i tre Giovani che hanno finto la finale di stasera, ovvero Clara, che canterà 'Diamanti Grezzi', I Santi Francesi con 'L'Amore in bocca' e i bnkr44 con 'Governo Punk'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

