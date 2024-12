Sanremo, anche la star di Ballando con le Stelle nel cast (e non è Selvaggia Lucarelli): arriva il grande annuncio

Pare che al Festival di Sanremo 2025 vedremo accanto a Carlo Conti una superstar di questa edizione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle è quasi giunto ai tutoli di coda ma sta tirando su numeri da pelle d’oca per la Rai. Un successo clamoroso, soprattutto perché a ottenerlo è stato uno dei programmi più longevi della tv e non una nuova proposta “ritagliata” su misura anche per attuare il pubblico più giovane. Invece, pur con modificando nulla della sua struttura classica, il programma è incredibilmente riuscito a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori, anche molto giovani.

Un successo ammirevole che pare che la Rai voglia giustamente sfruttare a suo favore. Di recente, infatti, è emerso che una delle superstar di questa edizione dello show di Milly Carlucci salirà sul palco insieme a Carlo Conti e Alessandro Cattelan con n ruolo di gran rilievo. Ecco di chi si tratta.

Al Festival approda anche lei: i fan di Ballando con le Stelle al settimo cielo

Pare che la conduzione del Prima Festival sarà affidata, secondo recenti voci, proprio alla bellissima e talentuosa Bianca Guaccero, che ha lasciato tutto il pubblico di Ballando senza parole con le sue esibizioni sempre perfette e di grande impatto visivo. La news è iniziata a trapelare da qualche ora sul web ed è stata riportata da varie testate. Di certo si tratterebbe di un grande onore per la Guaccero, nonché un importante riconoscimento per il suo grande impegno nella trasmissione di Milly Carlucci.

Ma che cos’è il Prima Festival? Si tratta di un programma di introduzione al Festival vero e proprio che porta gli spettatori a conoscere diverse curiosità sulla trasmissione e sulla città di Sanremo attraverso un giro “panoramico” della città.

Non si sa se la Guaccero (che ha fatto la sua comparsa al Festival già diversi anni fa, quando a condurre c’era Pippo Baudo) qualora fosse davvero stata scelta come conduttrice del Prima Festival, sarà o meno affiancata da altri conduttori. Per ora, è soltanto trapelata l’informazione che in pole position per la conduzione ci sarebbe proprio lei.

Oltre alla Guaccero, potremmo anche vedere sul palco dell’Ariston la giudice Selvaggia Lucarelli, secondo quanto “spoilerato” solo pochi giorni fa da Alessandro Cattelan. La giornalista non ha voluto confermare o negare la voce, dicendo di non voler sbilanciarsi. Ma ha lanciato una battuta: le piacerebbe presentare la canzone di Fedez, che come sappiamo prenderà parte alla kermesse.