Sanremo 2024, parla il sindaco Biancheri: “Città sold out, palco Ariston ultimato”

(Adnkronos) – "Usciti dal clima natalizio stiamo entrando nel vivo dell'organizzazione del festival, perciò siamo nel pieno dell'attivazione come ogni anno di tutte le misure di sicurezza, che sono in carico al Prefetto. Anche l'allestimento del palco sta per concludersi all'interno dell'Ariston". Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, racconta all'Adnkronos il 'dietro le quinte' della città che si prepara ad accogliere, dal 6 all'11 febbraio, la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. "La città è totalmente sold out, già da molto -dice il primo cittadino della città ligure- E non solo la città in senso stretto. Non ho i dati della provincia ma come ogni anno ormai, da Montecarlo a Mentone a Imperia le strutture sono impegnate e piene già da settimane prima". Quello dell'edizione 2024 è (al momento) l'ultimo festival di Amadeus e, rivela Biancheri, dalla città è particolarmente sentito. "Per quello che posso dire e che ho visto in qualità di sindaco, in questi ultimi anni c'è stato, a parte i due anni del Covid, un aumento costante ed una crescita enorme del festival, anche nelle aspettative della gente". Il primo cittadino è sommerso da richieste di accessi e biglietti. "Le richieste di biglietti arrivano nei modi più improbabili e a centinaia, anche in modi simpatici lo ammetto, ma noi abbiamo già concluso da prima di Natale, i biglietti sono stati dati al 99%", sorride. Poche speranze dunque per chi vuole entrare ad una delle cinque serate del teatro Ariston, ma moltissime occasioni di divertimento per chi desideri vivere l'atmosfera della kermesse in ogni angolo della città. "E' un festival in cui la gente, al di la dei biglietti, viene sempre di più per vivere l'atmosfera non solo all'interno dell'Ariston ma proprio nella città, vivendolo nei palchi, nelle strade -spiega Biancheri- Questo è molto importante, sono felicissimo del grande lavoro che è stato fatto, da Amadeus, dalla Rai e da noi". Da piazza Colombo a piazza Bresca, dal Casino alle vie del centro, fino al grande palco centrale di Piazza Colombo. "So che ci sono stati sopralluoghi con il Comune, stanno prendendo le ultime decisioni". Ma questo non è l'ultimo festival solo per Amadeus: "E' l'ultimo festival anche per me perché è il decimo, poi io ho finito i mandati perché non se ne possono fare più di due", rivela all'Adnkronos il primo cittadino di Sanremo. Un festival dunque "speciale anche per me. Da una parte son contento, perché è stato impegnativo-scherza il sindaco- dall'altra mi dispiacerà molto. E mi mancherà". (di Ilaria Floris) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

