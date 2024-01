Sanremo 2024, Amadeus svela gli artisti sul palco di Piazza Colombo: chi sono

(Adnkronos) – Lazza martedì 6 febbraio, Rosa Chemical mercoledì 7 febbraio, Paola e Chiara giovedì 8 febbraio, Arisa venerdì 9 febbraio e Tananai sabato 10 febbraio, sono gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo a Sanremo 2024. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30, commentando: "Un super cast per Piazza Colombo!". Quattro su cinque sono stati in gara l'anno scorso, mentre Arisa aveva provato a tornare in gara quest'anno senza riuscire ad entrare nella rosa dei 30. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

