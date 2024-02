Sanremo 2024, Amadeus: “Geolier se ne deve fregare degli insulti social” – Video

(Adnkronos) – "Certo che non è bello. Questi purtroppo sono i vantaggi e gli svantaggi dei social. C'è gente che insulta persino Michael Jackson e Frank Sinatra. Io i commenti non li leggo. Adesso ci sono le fazioni contro e a favore di Napoli. Geolier se ne deve fregare e andare avanti. Chiunque vinca questa sera io ritengo che abbia meritato di vincere il festival di Sanremo". Lo afferma Amadeus, durante la conferenza stampa del festival, in merito ai fischi a Geolier. "Mi ha fatto male vedere le persone andare via – dice Amadeus – Mi è capitato di vedere la mia squadra perdere ma non sono mai andato via. È una forma di rispetto. Cerchiamo di avere rispetto di tutti. Geolier è un ragazzo, diamo il buon esempio". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

