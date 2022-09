Samsung Electronics Italia annuncia oggi LA VOCE della tua generazione, un nuovo progetto di formazione e inclusione sociale e digitale che vedrà coinvolti dieci giovani dai 15 ai 18 anni nello sviluppo e realizzazione di un podcast che, attraverso la condivisione di storie ed esperienze, dia voce alla GenZ.

L’epoca densa di incertezze che stiamo vivendo, sta generando un progressivo disagio soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo l’Istat (Fonte: Report Benessere equo e sostenibile) è raddoppiata la percentuale di adolescenti che si dichiarano insoddisfatti e si trovano in una condizione di scarso benessere psicologico: dal 3,2% del 2019 al 6,2% del 2021. Sarebbero invece circa 100.000 i giovani in Italia che soffrono di Hikikomori, ovvero coloro che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, rinchiudendosi nella propria camera, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori (fonte: Associazione Nazionale Hikikomori Italia).

In questo scenario di crescente malessere tra gli adolescenti, Samsung vuole fare la propria parte e contribuire a dare voce alla GenZ, affinché i più giovani, attraverso il racconto di se stessi e la condivisione di storie ed esperienze, possano supportare i propri coetanei in difficoltà, dare voce ai bisogni di una generazione e farsi portavoce di messaggi positivi.

A partire da oggi fino al 2 ottobre, Samsung è alla ricerca dei dieci ragazzi che, dopo una serie di training e formazione ad-hoc, svilupperanno e realizzeranno gli episodi del podcast.

“Con “LA VOCE della tua generazione” vogliamo offrire alla Generazione Z la possibilità di esprimersi in un modo diverso, senza quei filtri da cui siamo sempre più circondati online. La voce è infatti uno strumento inclusivo che permette a ciascuno di noi di esprimersi senza l’ausilio di sovrastrutture o maschere”, ha commentato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia. “Samsung da anni sostiene le nuove generazioni e, attraverso le tecnologie ed iniziative formative dedicate, le aiutiamo a realizzare il loro pieno potenziale. Tutti i programmi educativi di Samsung sono studiati per promuovere esperienze di apprendimento inclusive e di qualità affinché tutti possano essere cittadini digitali consapevoli e pionieri di un cambiamento sociale positivo”.

Testimonial di eccezione del progetto sarà Giulia Stabile, ballerina e talento della ventesima edizione di Amici, che con la danza è riuscita a esprimere appieno se stessa e a raccontare la sua storia e che ha recentemente prestato la propria voce per un piccolo cameo nel doppiaggio di un film d’animazione: “Ho imparato che essere se stessi è davvero importante, come potersi raccontare per quello che si è. A volte basta solo trovare il modo giusto per farlo. Il mio, per esempio, è la danza. Per molti altri è la voce. Ecco perché un progetto come LA VOCE della tua generazione è così importante: perché offre ai giovani la possibilità non solo di esprimere se stessi, ma anche di diventare la voce della loro generazione”.

Le fasi del progetto, come partecipare e scadenze

L’iniziativa è aperta a tutti i giovani in Italia dai 15 ai 18 anni di età. Per partecipare occorre inviare entro il 2 ottobre 2022 un elaborato in formato testuale e un audio di 90 secondi che racconti il proprio quotidiano, ciò che rende felici e ciò che, invece, preoccupa di più, i temi che più stanno a cuore alla GenZ e le motivazioni per cui ci si candida a essere la voce della nuova generazione.

Tra tutte le storie candidate, nel mese di ottobre, saranno selezionate quelle di dieci giovani che parteciperanno ad un percorso formativo, tenuto da mentor Samsung e da due docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Loretta Redaelli, docente a contratto di Psicologia, coach e counsellor psicosocioanalitico, e Matteo Di Palma, professore di Comunicazione Radiofonica e Podcasting, nonché speaker di Radio Italia. Doxa, la prima società di ricerche di mercato in Italia e parte del Gruppo BVA, supporterà la fase di selezione dei candidati e lavorerà su un documento qualitativo che contribuisca a definire che cosa i ragazzi di questa generazione hanno a cuore e quali temi li appassionino.

Il ciclo di attività, composto da lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno nel mese di novembre, porterà i giovani selezionati ad apprendere teorie e tecniche di come scrivere e gestire la realizzazione dei contenuti per un podcast e includerà anche momenti di riflessione e dibattito su tematiche legate al mondo adolescenziale e alle sue dinamiche.

Il progetto, incentrato su un processo di formazione, ma anche di coaching, consentirà, inoltre, ai ragazzi di acquisire importanti competenze in ambito digitale e soft skills che li aiuterà nel loro percorso di studi futuro.

Il podcast rivolto ai giovani sarà quindi interamente pensato, ideato, scritto e raccontato da loro e sarà online a partire da gennaio 2023 sul sito web di Samsung e sui suoi canali social. L’iniziativa è completamente gratuita, incluse spese di viaggio, vitto e alloggio, previste per le lezioni pratiche e gli eventi.

LA VOCE della tua generazione è un progetto che rientra a pieno titolo nella vision di Corporate Social Responsibility di Samsung “Together for Tomorrow! Enabling People”. Offrendo momenti di formazione a vari livelli, Samsung è al fianco di studenti, insegnanti, universitari per aiutarli ad acquisire le competenze fondamentali legate al mondo dell’innovazione e del digitale, per favorire lo sviluppo di soft skill e l’inserimento nel mondo del lavoro e per permettere agli innovatori di domani di raggiungere il loro pieno potenziale e diventare i nuovi leader che guideranno i processi di evoluzione positiva in ambito sociale.

Tutti i dettagli per partecipare sono online sul sito di Samsung a questo link: https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/

Mi piace: Mi piace Caricamento...