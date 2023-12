Saman Abbas, il difensore del cugino: “Assoluzione? Ci speravo” – Video

(Adnkronos) – “Speravo nell’assoluzione. Ikram si è sempre dichiarato innocente sin dal primo momento, abbiamo cercato in tutti i modi di dimostrarlo. Ovviamente mi aspetto che la Procura faccia appello, ma ci difenderemo anche lì, non molliamo perché io credo alla sua innocenza”. È il commento all’Adnkronos dell’avvocato Mariagrazia Petrelli, difensore del cugino di Saman, Ikram Ijaz, assolto per l’omicidio della 18enne commesso a Novellara la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...