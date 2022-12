Roma: sorpresa a spacciare cocaina, donna arrestata a Torrenova, coppia di Tor Vergata non rispetta i domiciliari e finisce in carcere

Un arresto e due ordinanze di custodie cautelari in carcere sono state eseguite dai carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata in due diversi interventi. Il primo in zona Terranova dove i militari della hanno notato una donna, 49enne romana, già nota alle forze dell’ordine, mentre cedeva un involucro ad un soggetto ed hanno deciso di intervenire. Sul posto, i carabinieri hanno accertato che la donna aveva ceduto 3 dosi di cocaina ad un romano 48enne che è stato identificato e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione effettuata dai militari presso il domicilio della donna 49enne, ha portato al sequestro di ulteriori 122 dosi di cocaina, 93 grammi di hashish e la somma in contanti di 5.440 euro, ritenuta il provento della pregressa attività di spaccio. Al termine dell’udienza di convalida, la 49enne è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sempre i carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata, impegnati nei quotidiani controlli ai soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno constatato diverse violazioni alle prescrizioni da parte di un uomo di 36 anni e una donna di 32 anni di Tor Vergata e così li hanno segnalati in Procura chiedendo l’aggravamento delle misure cautelari. Il Tribunale di Roma ha così emesso nei loro confronti un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari. L’uomo e la donna sono stati prelevati dal loro domicilio e accompagnati presso il carcere di Rebibbia la donna e presso il carcere di Velletri l’uomo.

