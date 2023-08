Roma-Salernitana, 2-2, la doppietta di Belotti non basta ai giallorossi

I giallorossi, nella prima giornata di Serie A, allo Stadio Olimpico pareggiano 2-2 contro la Salernitana di Paulo Sousa . Nonostante la forte risposta del pubblico che per la 33^ volta delle ultime 34 riempie completamente l’impianto della Capitale, la squadra giallorossa non riesce a vincere, uscendo dal terreno di gioco con un solo punto . Al vantaggio di Belotti al 17′, risponde l’ex laziale Candreva al 36′ . Nel secondo tempo, sono sempre loro ad andare in gol: prima Candreva al 49′, e al 81′ Belotti.

La partita inizia dopo un lungo applauso per la scomparsa dell’ex mister giallorosso Carlo Mazzone, morto ieri. Al 2′ si ferma subito il gioco dopo un contatto tra Kastanos e Cristante. In campo i medici dei granata ma l’ex Inter si rialza dopo pochi secondi. Al 4′ minuto è la Salernitana ad andare in attacco con Candreva che dalla sinistra mette un pallone basso in area, Llorente è in posizione e la intercetta con facilità. La prima azione manovrata della Roma arriva al 5′ con un cross dalla tre quarti di Mancini che Ochoa raggiunge. Dopo un minuto a mettere paura a Rui Patrizio, è un tiro di sinistro di Kastanos dai 30 metri finito alto sopra la traversa. Al 8′ minuto però è Andrea Belotti ha mettere la palla in gol grazie ad un assist di Cristante. Esulta lo stadio Olimpico, ma solo per pochi istanti, perchè l’arbitro annulla il vantaggio giallorosso per un fuorigioco millimetrico. La Roma reagisce al 12′ in contropiede della Roma sempre con Belotti che provato a verticalizzare per El Shaarawy. Il pallone è lungo e facile preda di Ochoa. Al terzo importante tentativo del “Gallo” Belotti, arriva il vantaggio giallorosso con uno stop al volo di sinistro che trafigge Ochoa: 1-0 per la Roma. Dopo due minuti, è ancora Belotti a rendersi pericoloso con un sinistro che viene rimpallato da Gyomber. Al 33′ è ancora Roma su corner di Aouar, la prende Smalling e poi sulla ribattuta Mancini da due passi la spara alta di ginocchio. Al 36, però, arriva il pareggio della Salernitana con Candreva che si inserisce molto bene e di destro spara sotto la traversa di Rui Patricio. Dopo 5 minuti di gioco, arriva la prima ammonizione della partita:la prende Gyomber dopo un duro intervento su El Shaarawy. La prima frazione di gioco, termina dopo 5 minuti di recupero con il risultato di 1-1.

Il secondo tempo giallorosso inizia subito in salita, perchè al 49′ arriva la doppietta di Candreva che stoppa di destro e poi di mancino mette il pallone all’angolino: 1-2 Salernitana. Al 64′ quattro cambi per i giallorossi: escono Bove, Spinazzola, Kristensen e Smalling; entrano Paredes, Renato Sanchez, Zalewski e Karsdorp. La seconda ammonizione della serata, invece, al 67′ la prende Maggiore per un duro fallo a centrocampo. Al 70, arriva la terza ammozione, la prende Kastanos dopo un fallo su Zalewski al limite dell’area. Reazione giallorossa al 70′ con El Shaarawy prende il palo esterno. All’81’ arriva il meritato pareggio giallorosso grazie sempre a Belotti che ti testa la infila alle spalle di Ochoa: 2-2. La Roma insiste con tutte le sue forze ma non riesce a portarsi in vantagio. Al 91′ ultimo cambio per i giallorossi: dentro Pagano e fuori Aouar. Ci prova Renato Sanchez alla fine, ma la palla esce fuori di poco. Dopo 6 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del mach: termina 2-2 il match tra Roma e Salernitana.