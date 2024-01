Roma, sabato 13 e domenica 14 gennaio open day Carta identità: ecco in quali municipi

(Adnkronos) – Nuovo open day a Roma dedicato alla carta d'identità elettronica sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici. Per questo weekend sono coinvolti i Municipi III, V, XI, XV nella giornata di sabato, degli ex Punti Informativi Turistici del centro e del punto di rilascio in Via Petroselli 52 anche la domenica. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 12 gennaio dalle 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del ministero dell’Interno;: bsognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. MUNICIPIO III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 13 gennaio dalle ore 08.00 alle 13.00 MUNICIPIO V: la sede di Via di Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 13 gennaio dalle ore 08.30 alle 13.00 MUNICIPIO XI: la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato 13 gennaio dalle ore 08.00 alle 14.00 MUNICIPIO XV: la sede di Via Enrico Bassano 10 sarà aperta sabato 13 gennaio dalle ore 08.30 alle 16.00 Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 13 gennaio 8.30-16.30, domenica 14 gennaio 8.30-12.30. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...