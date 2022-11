Roma: Municipio VI, liberati due alloggi occupati abusivamente a Tor Bella Monaca, 4 denunce

Sgomberati due alloggi popolari occupati abusivamente a Tor Bella Monaca. In seguito ai controlli svolti nei giorni scorsi, in via dell’Archeologia, i carabinieri hanno liberato due unità abitative: in una vivevano tre tunisini – due uomini, con precedenti, di 22 e 29 anni e una donna di 48 anni, tutti senza fissa dimora – che sono stati denunciati per l’occupazione e per il furto di energia elettrica in quanto era stato accertato un allaccio abusivo alla rete. I due uomini, inoltre, sono stati segnalati perché in possesso di 25 grammi e di un grammo di hashish.

Nel secondo immobile, invece, al momento risultato disabitato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, un panetto e 31 dosi di hashish, per un peso complessivo di 495 grammi, e 24 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 10 grammi. Le due case sono state restituite al Comune di Roma che ha provveduto a metterle in sicurezza. Durante i controlli, i militari infine hanno scoperto un altro allaccio abusivo alla rete elettrica che riforniva illecitamente l’appartamento abitato da un 66enne italiano, identificato e denunciato.

