Rocca di Papa: elettrodomestici e mobili lanciati dalla finestra, tensione in centro

Arredi ed elettrodomestici; una pioggia di oggetti, alcuni molto ingombranti come un frigorifero, lanciati in via Gramsci a Rocca di Papa. A provocarla è stato un 39enne pregiudicato noto per le sue intemperanze che, nella tarda mattinata di oggi, ha iniziato a lanciare dalla finestra tutto ciò che gli passava per le mani. A farne le spese sono state le auto parcheggiate sotto quella finestra, alcune delle quali sono rimaste danneggiate prima dell’intervento dei carabinieri arrivati insieme ai vigili del fuoco. Temendo un gesto inconsulto dell’uomo, i soccorritori hanno montato anche un telone di sicurezza sotto la finestra. Il 39enne si è quindi chiuso in casa ma i pompieri hanno forzato il portone permettendo a carabinieri della compagnia di Frascati e agli operatori sanitari di intervenire per procedere con un trattamento sanitario obbligatorio (tso).

