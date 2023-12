Riepilogo 2023 su PS5, Xbox e Switch: ecco il Wrapped delle console

(Adnkronos) – Per i possessori di Nintendo Switch, il 2023 è stato un anno significativo, ricco di uscite. Per scoprire quali giochi sono i più giocati sulla propria console quest'anno e quante ore sono state spese giocando, ora è possibile consultare il proprio "Nintendo Switch Year in Review 2023". Il Riepilogo Annuale offre una visione d'insieme dell'anno trascorso, indicando non solo i giochi ai quali si è dedicato più tempo, ma anche il totale delle ore impiegate in ogni gioco. Il servizio fornisce anche altre metriche, come ad esempio qual è il proprio genere preferito. Anche le altre due produttrici di console, Sony e Microsoft, hanno realizzato due servizi analoghi, che offrono lo stesso panorama di statistiche per fare un riassunto del proprio anno videoludico. Su PlayStation è possibile consultare questa pagina web dedicata al 2023 Wrap-Up per la console Sony. Infine, su questo sito è possibile consultare il riepilogo annuale dei giocatori Xbox. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

