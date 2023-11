Resident Evil 4 Remake su iPhone 15 Pro, iPad e Mac: ecco quando

(Adnkronos) – Capcom ha annunciato che Resident Evi 4 arriverà sui più recenti dispositivi Apple il 20 dicembre 2023. Il remake già uscito su console e PC arriverà in esclusiva per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. La celebre rivisitazione del classico del 2005 sarà disponibile anche su iPad e Mac con chip M1 o successivo. Separate Ways, il DLC dedicato a Ada Wong, verrà lanciato insieme al gioco principale. Resident Evil 4 è già disponibile per il pre-ordine sull'App Store. I giocatori possono provare una piccola porzione del viaggio da incubo di Leon S. Kennedy con un download gratuito per testare la grafica e le prestazioni sui dispositivi Apple prima di accedere al gioco completo tramite un unico acquisto. Resident Evil 4 include il supporto per l'acquisto universale e la progressione incrociata tra iPhone, iPad e Mac, consentendo ai giocatori di godersi il gioco a casa o in viaggio e di continuare a salvare le partite su tutti i dispositivi. Resident Evil 4 su hardware Apple supporta potenti funzioni come MetalFX Upscaling. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

