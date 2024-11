Regina Camilla l’assenza preoccupa i sudditi, come sta davvero la moglie di Re Carlo

Cresce la preoccupazione dei sudditi vista l’assenza della Regina Camilla al grande evento: come sta davvero la moglie di Re Carlo.

Il Festival of Remembrance, evento di grande rilievo per la famiglia reale inglese, ha visto quest’anno il ritorno di Kate Middleton, apparsa sorridente e serena al fianco del consorte William e del suocero, il re Carlo III. La principessa del Galles, dopo aver annunciato lo scorso 8 settembre di essere “cancer-free” a seguito della conclusione del ciclo di chemioterapia, ha ripreso i propri impegni istituzionali con vigore.

Il 10 novembre ha partecipato alla cerimonia mattutina a Whitehall e successivamente al concerto commemorativo dei caduti in guerra presso la Royal Albert Hall di Londra. L’evento è stato un momento per ricordare i sacrifici dei soldati britannici, simboleggiati dal papavero rosso portato da Kate.

L’assenza della Regina Camilla al grande evento

Durante le celebrazioni ufficiali, Kate è stata accompagnata dal marito principe William e da re Carlo III. La presenza dell’anello di fidanzamento della principessa Diana al dito di Kate ha messo fine alle speculazioni su una possibile crisi coniugale tra lei e William. Il sostegno reciproco tra i membri della famiglia reale è stato evidente anche nell’apparizione congiunta nel palco reale durante l’evento.

Nonostante l’unione dimostrata dagli altri membri della famiglia reale durante il Festival of Remembrance, l’assenza della regina Camilla è stata fortemente avvertita. A causa di un’infezione toracica che l’ha colpita recentemente, tutti gli impegni ufficiali della regina sono stati annullati su consiglio dei medici. Buckingham Palace ha comunicato che la decisione è stata presa per permettere a Sua Maestà una completa guarigione senza correre rischi né per sé stessa né per gli altri membri della famiglia più vulnerabili in questo momento.

La salute della regina Camilla non sembra tuttavia destare preoccupazione all’interno della Corona, fonti vicine alla famiglia hanno riferito che la sovrana 77enne è in via di guarigione e si prevede che possa tornare agli impegni ufficiali già dalla prossima settimana. L’intenzione primaria sembra essere quella di proteggere sia lei stessa sia gli altri da eventuali rischi legati all’infezione toracica.

L’assenza dell’amata regina agli eventi commemorativi non passa inosservata ma viene compresa nel contesto delle circostanze attuali che vedono prioritaria la salute dei suoi membri più illustri. La speranza comune è quella di vederla presto riprendere pienamente le sue funzioni pubbliche con lo stesso spirito indomabile che sempre l’ha contraddistinta.