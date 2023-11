Reggio Emilia, tir perde carico: 2 morti e 3 feriti, camionista fugge

(Adnkronos) – Due morti e tre feriti, di cui uno grave: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto su una strada provinciale in Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto vicino alla località Caprara di Campegine, i tubi per le impalcature sono finiti in strada colpendo le auto che erano dietro il camion e in una di queste vi erano due persone decedute sul colpo. In corso in serata le ricerche dell'autista del mezzo che è scappato dopo l'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

