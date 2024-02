Real Madrid, accordo di sponsorizzazione pluriennale con HP

(Adnkronos) – Il Real Madrid Football Club ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con HP. La celebrazione di questo accordo si è svolta nella suggestiva cornice della Ciudad Real Madrid, in una cerimonia che ha visto la partecipazione dei vertici di entrambe le organizzazioni. Per la prima volta, il prestigioso club spagnolo vedrà il logo di un brand adornare le maniche delle divise delle sue squadre, sia maschili che femminili, oltre che dei programmi giovanili. Questo cambio di divisa verrà inaugurato durante la partita del 4 febbraio contro l'eterno rivale, l'Atlético Madrid. L'accordo pluriennale tra il Real Madrid e HP non riguarderà solo una presenza visiva sulla manica delle divise, ma anche l'adozione delle tecnologie di HP all'interno del club. I dispositivi abilitati all'intelligenza artificiale di HP avranno il compito di potenziare l'esperienza digitale dei tifosi, rendendola più coinvolgente e personalizzata, oltre a supportare le operazioni quotidiane del club. HP e il Real Madrid hanno anche annunciato l'intenzione di sviluppare congiuntamente programmi dedicati alla comunità e ai giovani, con l'obiettivo di promuovere la digital equity. Questi programmi mirano a ridurre il divario digitale nelle comunità di tutto il mondo, fornendo accesso alla tecnologia e alle opportunità educative a chi ne ha più bisogno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

