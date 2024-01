Re Carlo sarà sottoposto a intervento alla prostata

(Adnkronos) – Re Carlo III sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna. Lo rende noto Buckingham Palace. Annullati gli impegni pubblici del 75enne sovrano che verrà ricoverato la prossima settimana. Buckingham Palace sottolinea come si tratti di una patologia benigna ma la prossima settimana è comunque previsto che re Carlo si rechi in ospedale per un "intervento correttivo". "Come migliaia di uomini ogni anno – sottolineano – il re necessita di cure per la prostata ingrossata". Gli impegni verranno rinviati per tutto il tempo necessario per quello che si prevede essere un breve periodo di recupero. La notizia arriva dopo quella del ricovero di Kate Middleton per un intervento di chirurgia addominale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

