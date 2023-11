Re Carlo, Natale con regalo speciale

(Adnkronos) –

Il regno di Carlo III è votato sempre più alla famiglia. Allargata, se è vero che i reali britannici festeggeranno il Natale tutti insieme a Sandringham, Carlo e suoi figli (ebbene sì, forse anche con Harry, Meghan Markle e nipotini e, naturalmente, con William, Catherine Elizabeth Middleton e i loro piccoli rampolli) e Camilla – questa sarebbe la vera novità e anche la più accreditata – con la sua prole. Secondo l'esperto reale Chris Ship, infatti, le festività natalizie potrebbero essere molto diverse da quelle passate, con l'inedita partecipazione nella tenuta di Norfolk dei figli della regina, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, ai quali si aggiungerebbero – ha detto a ITv – i cinque nipoti, Lola, Eliza, Freddy, e i gemelli Gus e Louis. Sarebbe dunque vero il fatto che la regina Camilla guadagni sempre più spazio e autorevolezza all'interno della famiglia reale, mentre Carlo dimostrerebbe di essere un re dalle larghe vedute (e concessioni) e soprattuto proiettato verso il futuro, dopo aver dimostrato, con la gradita telefonata ricevuta dal figlio per il suo compleanno, di voler rimuovere alcuni trascorsi tempestosi culminati nella pubblicazione del libro al vetriolo 'Spare'. Chissà se questa buona propensione del re si manifesterà anche nella telefonata con il figlio programmata per questa settimana, nella quale potrebbe estendere a Harry l'invito a Sandringham per Natale. Stando a una fonte di GbNews, i duchi di Sussex vorrebbero trascorrere le festività nel Regno Unito, ma non sono stati ancora invitati perché, in realtà, "i reali non possono fidarsi di loro". L'ultima volta che il duca e la duchessa di Sussex hanno trascorso il periodo natalizio nella tenuta di Norfolk è stato nel 2018, quando hanno camminato al fianco della principessa Kate e del principe William e sono stati soprannominati i 'Fab Four'. Tuttavia, ora più che mai, le cose fra i fratelli sono decisamente cambiate rispetto a cinque anni fa e il loro rapporto è tutt'altro che favoloso, con il principe di Galles erede al trono che non ha perdonato a Harry le rivelazioni strettamente familiari di 'Spare'. Insomma, se il futuro re dimostra già di incarnare l'aspetto necessariamente 'conservatore' della monarchia, l'attuale sovrano preferisce mostrare il volto più tenero e riappacificatore del papà e del nonno generoso. Se inviterà Harry a Natale, lo sapremo in questi giorni, ma intanto – riferisce sempre GbNews – king Charles trascorre sempre più tempo nella tenuta di Windsor, specialmente nei weekend, in compagnia dei suoi nipoti, dopo che il principe e la principessa di Galles vi hanno trasferito la loro famiglia lo scorso anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

