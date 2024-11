Raffaella Scuotto irriconoscibile dopo Uomini e Donne e l’addio a brando: ecco com’è oggi

Raffaella Scuotto, a distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne e a Brando Ephrikian, cambia look e spiazza tutti così.

Raffaella Scuotto è stata una protagonista indiscussa della scorsa stagione di Uomini e Donne. Con il suo accento napoletano, la sua bellezza e il suo carattere forte e determinato, è riuscita a conquistare non solo il cuore del pubblico, ma anche quello del tronista Brando Ephrikian che ha corteggiato per mesi prima di essere scelta.

Durante il percorso a Uomini e Donne, Raffaella ha sempre sfoggiato lunghi capelli scuri sul tono del castano. L’ex corteggiatrice è sempre stata molto attenta al look e alla propria immagine dando consigli anche alle followers su Instagram. Nelle ultime settimane, tuttavia, Raffaella ha deciso di cambiare leggermente la propria immagine sfoggiando un colore di capelli decisamente diverso da quello che ha sempre sfoggiato.

Raffaella Scuotto cambia look: cosa ha fatto ai capelli

Nessun cambiamento drastico per Raffaella Scuotto che non rinuncia ai suoi lunghi capelli nè alla ai toni del castano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di ravvivare il colore dei propri capelli puntando su un castano alba ardente che ha fatto da sola a casa come ha mostrato in un video pubblicato su Instagram. Un colore che esalta il colore della sua carnagione e che è piaciuto tanto alle fan che sono pronte a copiarla.

Raffaella ha deciso di cambiare il proprio look dopo aver messo un punto alla relazione con Brando Ephrikian. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dopo essersi scelti nello studio di Uomini e donne, hanno vissuto mesi intensi e molto belli. Tuttavia, qualcosa tra i due si è poi rotto portandoli a lasciarsi come hanno annunciato sui social.

Nonostante l’addio, Raffaella e Brando sono stati pizzicati insieme in quel di Napoli e pare che l’ex tronista stia provando a riconquistare l’ex fidanzata rimettendo insieme i vari pezzi di una storia che, forse, non si è totalmente rotta. Entrambi, però, non hanno più parlato della loro storia d’amore preferendo mantenere il più stretto riserbo. Come ha spiegato Brando in un post pubblicato tra le storie su Instagram, parleranno solo quando la situazione sarà più chiara anche a loro. In attesa di quel momento, Raffaella pubblica contenuti soprattutto inerenti al suo lavoro.