Putin a Usa e Ue: “Non perdete tempo, riprendiamo i rapporti commerciali”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin invita Europa e Stati Uniti a smettere di "perdere tempo" e "scherzare" e a riprendere la cooperazione economica e commerciale che avevano prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina, e lo fa proprio mentre i due blocchi continuano a introdurre sanzioni contro Mosca. "Vorrei dire che non ci chiudiamo al continente americano, non ci chiudiamo ai Paesi europei. E' ora che smettano di perdere tempo e di aspettare che crolliamo", ha detto il presidente russo durante una riunione del governo. "Chi vuole approfittare della cooperazione con la Russia, può farlo. Non allontaniamo nessuno anche se sono affari e decisioni loro, lasciamo che i Paesi pensino nei loro interessi e negli interessi dei loro popoli", ha quindi concluso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

