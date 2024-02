Protesta dei trattori, Meloni: “Agricoltori? Difesi ben prima che scendessero in piazza”

(Adnkronos) – "Da molto tempo prima che si scendesse in piazza, questo governo ha difeso il comparto agricolo da scelte che rischiavano di essere troppo ideologiche e perseguire la transizione ecologica con una desertificazione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo. Sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara "siamo assolutamente concentrati e attenti su quella che è tra le più importante infrastrutture per il Paese". "Erano stati previsti fondi nel Pnrr" per realizzarla, "ma poi stralciati" per questioni di tempistica, il che, però, "non si è tradotto nella rinuncia di un'opera così strategica. Abbiamo stralciato il finanziamento dal Pnrr, ma il governo si è messo a lavoro per individuare risorse" sostitutive: "Vi annuncio che la Roma-Pescara si farà, grazie al lavoro dei ministri Salvini e Fitto sono state individuate tutte le risorse che servono per realizzare l'opera. Nelle prossime settimane si riunirà il Cipess". I "tanti warning fatti sulla capacità di spesa dell'Italia sul Pnrr, sul più grande piano d'Europa che spettava al nostro Paese, sono caduti nel vuoto". "Noi siamo stati accusati di voler far perdere risorse all'Italia, ma i fatti parlano chiaro e dicono altro. Anche sulla necessità che il Pnrr venisse rinegoziato, è stato descritto come qualcosa di pericolisissimo, ma per noi era doveroso farlo" conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...