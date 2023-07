PROGRAMMATICA IN RIVA AL MARE PER IL ROTARY CLUB COSTA NERONIANA

Il Rotary Club Costa Neroniana – venerdì 21 luglio 2023, presso lo Stabilimento Blue Bay di Anzio dei Soci Renato e Roberto Costa – ha organizzato la prima conviviale dell’anno cenando in riva al mare con dress code total white!

È stata una serata all’insegna di tre A: Amicizia, Allegria ed Altruismo.

Infatti, all’evento hanno partecipato circa 80 persone in un clima amichevole e allegro all’insegna della generosità: la serata è stata dedicata alla raccolta fondi per il progetto “Un Cavallo per Amico” con cui il Club intende donare a 10 bambini del Territorio – provenienti da famiglie non abbienti e affetti da deficit neuropsicomotori – la possibilità di migliorare o guarire per creare speranza nel mondo, proprio come lo slogan di questo anno del Rotary International.

Il Presidente, Tiziana Dell’Unto, ha spiegato che l’idea era proprio organizzare per la prima volta per il Club una conviviale informale, con un tema estivo, in spiaggia, quale occasione solidale per fare del bene tutti insieme divertendosi e valorizzare la “costa neroniana”. A nome di tutto il Club, ha riferito di essere molto entusiasta per la riuscita della serata!

Erano presenti le massime Autorità Rotariane: il Governatore del Distretto 2080, Dott.ssa Maria Carla Ciccioriccio e Consorte Claudiu Amarandei Ionut del Rotary Club Roma Polis; il Segretario Distrettuale Avv. Claudia De Felice del RC Terracina Fondi; l’Assistente del Governatore del Club, Dott. Giulio Caporaso del RC Velletri e la Consorte Sig.ra Sonia Cioccari; il Rotary International Board Director e Rotary Institute Rome 2023 Convener, Ing. Alberto Cecchini del RC Roma Nord Est; il Tesoriere del Distretto 2080, Dott. Bartolomeo Bove del RC Roma Appia Antica e la Consorte, Presidente della Sottocommissione Polio Plus, Dott.ssa Giovanna Spadaro.

Hanno, altresì, partecipato diversi rappresentanti di Clubs, tra cui i Presidenti dell’anno Stefano Nappa del RC Velltri, Maria Teresa Lo Bianco del RC Passport District Italia 2080, Anita Mattei del RC Sutri e Tuscia Ciminia, Antonio Conte del RC Giulio Cesare, nonchè Andrea Uneddu del RC Roma Foro Italico.

Durante la Serata le Autorità rotariane hanno sottolineato l’importanza dell’Amicizia e della fiducia tra i Soci per collaborare al fine di far fronte alle esigenze della Collettività e del Territorio. Il Board Director ha raccontato dell’iniziativa internazionale del Rotary Institute Roma 2023 che si terrà dal 15 al 17 settembre p.v. all’interno del Centro Congressi La Nuvola di Roma (si veda www.rotaryinstituterome2023.com).

Il Presidente del Club, insieme al Presidente della Commissione Progetti Luigi Ciuti hanno illustrato – anche tramite un video visionabile accedendo ad un QR CODE – il programma proposto per l’anno che vedrà tanti progetti e services afferenti diversi argomenti: disabilità, violenza di genere, ambiente, raccolta differenziata, istruzione, sport, salute, benessere e tanto altro ancora!

Inoltre, il Club ha avuto l’onore ed il grande piacere di consegnare il distintivo di Socio onorario all’Ing. Alberto Cecchini, nonché il distintivo alla nuova e prima Socia dell’anno Cinzia Lanzi.

L’evento è stato allietato dalla musica del DJ Riccardo Costantini (su instagram “rik.kosta10dj”) che generosamente si è reso disponibile a contribuire alla riuscita della serata.