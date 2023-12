Presentato il nuovo Peugeot E-3008

(Adnkronos) – L'attuale PEUGEOT 3008 è ormai un'icona che negli ultimi 7 anni ha conquistato più di 1.320.000 clienti in 130 Paesi.

PEUGEOT persegue così l'ambizione di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025 e di vendere tutti i modelli della sua gamma in versione 100% elettrica entro il 2030. La gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT, con 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice e tre propulsori elettrici (210 CV, 230 CV con una grande autonomia e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici) e due propulsori ibridi, in base ai mercati.

Thierry lonziano, direttore del brand peugeot italia: «Il lancio del Next-Level E-3008 è un passo importante nella radicale trasformazione di PEUGEOT in un marchio 100% elettrico, che stabilisce nuovi punti di riferimento in termini di design, piacere di guida ed efficienza. Con il suo design esterno, lo spettacolare PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per PEUGEOT, quella del marchio francese generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato.»

Le linee eleganti del Nuovo PEUGEOT E-3008 sono assolutamente riconoscibili, il frontale è disegnato intorno al nuovo emblema PEUGEOT mentre i proiettori ultracompatti sono alloggiati in una fascia sottile ed elegante che si trova sopra la griglia e avvolge l'intero frontale. Internamente domina il carattere tecnologico dell’abitacolo dove sono esaltati anche dall’illuminazione ambientale a LED personalizzabile in 8 colori diversi. Una volta seduti al volante domina l'i-Cockpit, uno schermo panoramico HD curvo da 21 pollici che raggruppa l’head-up display e lo schermo touch centrale. Altra particolarità inedita, per la prima volta nella gamma PEUGEOT, i sedili anteriori possono essere dotati di imbottiture laterali adattative che si gonfiano o si sgonfiano elettricamente per adattarsi perfettamente alla corporatura del passeggero. Il conducente infine può scegliere tra quattro modalità di guida selezionabili: modalità normal, eco, sport e 4WD.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...