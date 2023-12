Poste, Giorgetti in visita a sede centrale a Roma

(Adnkronos) – Poste Italiane ha accolto, questa mattina nella sede centrale a Roma, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in occasione della messa in vista delle festività natalizie, insieme a centinaia di dipendenti. Alla presenza della presidente Silvia Maria Rovere, dell’amministratore delegato Matteo Del Fante, del condirettore generale Giuseppe Lasco, dei membri del CdA, dei responsabili delle unità di business e degli Ad delle Società del Gruppo, il ministro ha assistito alla presentazione dei risultati economici di Poste. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati al Ministro i numeri in crescita dal 2017 ad oggi, le principali attività che fanno di Poste Italiane azienda di sistema Paese e le linee guida lungo le quali si muoverà il prossimo piano industriale. Con una storia di oltre 160 anni l’Azienda ha raggiunto la leadership nei settori della logistica, delle assicurazioni, dei pagamenti digitali, della sostenibilità grazie all’impegno quotidiano dei suoi 120mila dipendenti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)