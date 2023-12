“Popcorn 2.0” è il singolo d’esordio di El Rojo

Da venerdì 29 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Popcorn 2.0” (Maqueta Records), il primo singolo di El Rojo già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre.

“Popcorn 2.0” è la rielaborazione in chiave latin house del celebre brano elettronico degli anni ’70, “Popcorn”. Questa versione richiama suoni e ritmi ispirati alla cultura latina, adattati in un contesto moderno che si integra con lo spettacolo live proposto da El Rojo. La melodia principale del brano originale viene richiamata, rivisitata e adattata per sposarsi con il contesto musicale contemporaneo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi esibisco live da anni, prima come ballerino caraibico e poi come DJ, ora sono orgoglioso di poter esordire anche come producer.

Non vedo l’ora di poter suonare Popcorn 2.0 da dietro la consolle, per condividere il mio mondo con il pubblico e portarlo più vicino possibile alla mia idea di spettacolo, tanto che questa prima produzione rappresenta l’inizio di un percorso che completerà la mia visione di live.

Popcorn è uno di quei pezzi che hanno segnato la storia, tutti lo conosciamo e tutti l’abbiamo canticchiata almeno una volta, quindi quando stavo pensando a quali idee sviluppare per le prime produzioni è stato quasi naturale pensare a quella melodia. Il giorno dopo ce l’avevo ancora in testa e non se ne è andata più”.

Biografia

El Rojo, nome d’arte di Antonio Di Pomponio, è un progetto il cui obiettivo è miscelare il classico DJ set al ballo latino, creando uno spettacolo unico e in continua evoluzione.

Tali caratteristiche derivano dall’educazione artistica di El Rojo, la cui formazione da ballerino caraibico inizia già all’età di cinque anni e prosegue ininterrotta fino ad oggi, collezionando diverse vittorie nei campionati nazionali e posizionandosi sempre tra i primi nella sua categoria.

All’età di quattordici anni si avvicina al mondo della musica, trovandosi da subito a suo agio con la produzione ed il mix dei brani, poiché per lui non è altro che una differente applicazione del movimento del suo corpo quando balla.

L’inizio del suo percorso è rappresentato dalla creazione del suo format live, che vede come protagonista El Rojo in veste da DJ e ballerino, quattro ballerine le cui coreografie sono curate da lui stesso, un sassofonista e un vocalist.

Nel corso della sua carriera musicale si esibisce in numerosi eventi e piazze riscuotendo un buon successo da parte del pubblico. Tra le sue collaborazioni compaiono nomi come Cristiano Malgioglio, Renato Zero, Angelo Famao, Lele Blade, Cuban Flex e Jenn Morel.

“Popcorn 2.0” è il singolo d’esordio di El Rojo disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 29 dicembre.

