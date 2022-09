Ponte di Nona: a gennaio 2023 apre centro raccolta Ama, Gualtieri visita cantiere

È stato inaugurato stamattina a Ponte di Nona, in via del Casale Cerroncino, il cantiere per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta di Ama. La nuova isola ecologica sarà operativa da gennaio prossimo. “I tempi del cantiere sono molto rapidi e per questo ringrazio Ama”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del sopralluogo di stamattina. L’opera è realizzata con fondi provenienti dalla Regione Lazio. “Complessivamente abbiamo risorse importanti su tutta la filiera impiantistica e questo dei centri di raccolta è un tassello importante”, ha aggiunto il sindaco. L’obiettivo entro il 2026 è raddoppiare il numero di centri, passando da tredici a trenta. “Così pensiamo di raddoppiare anche la percentuale di raccolta differenziata”, ha chiarito l’assessora ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi. Per i centri, di cui dieci sono realizzati con fondi a valere sul Pnrr, infatti è stimato un milione di accessi l’anno e un recupero di 50 tonnellate l’anno di rifiuti riciclabili. All’inaugurazione è intervenuto anche il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco: “Questo è un modo per combattere l’abbandono illegale di rifiuti in strada, quindi ben vengano queste iniziative”.

