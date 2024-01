Politica e social, Valditara il ministro preferito su Instagram

(Adnkronos) – La politica è sempre più social e cresce, anche tra i ministri, l'uso che si fa dei propri account per conquistare la fiducia degli elettori. A dicembre a conquistare il podio di Instagram con i suoi post – secondo il monitoraggio, realizzato da Arcadia – è il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che riscuote, insieme al vicepremier Matteo Salvini e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, un boom di gradimento da parte dei follower. Mentre il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano batte tutti per aumento percentuale di follower. Sangiuliano consolida il suo successo anche su Facebook tra i più seguiti insieme a Giuseppe Valditara, Matteo Piantedosi ed Eugenia Roccella. Mentre a scavalcare tutti per numero di post (259) è ancora il vicepremier Salvini. Su X a conquistare il maggior numero di interazioni per singolo post, è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Sull'ex Twitter si confermano forti anche i ministri Sangiuliano e Piantedosi. Ma sui social il più popolare è sempre Salvini, leader incontrastato con più di 33 mila menzioni insieme al collega vicepremier Antonio Tajani (15.800 menzioni) e al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (12.600). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...