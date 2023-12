PlayStation Access, disponibile il controller PS5 pensato per gamer con disabilità

(Adnkronos) – Nel gennaio 2023 Sony ha annunciato un controller per la sua console PlayStation 5, pensato specificamente per i giocatori con disabilità. Originariamente conosciuto come "Project Leonardo", il dispositivo ha ricevuto il nome ufficiale di "Access controller" a maggio. Oggi, il PlayStation Access controller è finalmente disponibile all'acquisto, al prezzo di 89,99 euro. Il controller, frutto di una collaborazione con gruppi di giocatori disabili come AbleGamers, Stack-Up e SpecialEffect, si distingue per il suo design circolare. È dotato di diverse tipologie di copritasti e tre copricapi per i joystick, intercambiabili in base alle esigenze specifiche dell'utente. Inoltre, è progettato per appoggiarsi su una superficie piana, facilitando l'uso. La personalizzazione del controller è ulteriormente ampliata grazie al software incluso per PS5. Sony spiega che è possibile configurare fino a 30 profili di controllo diversi dalle impostazioni della console PS5, memorizzare tre profili sul controller Access e passare rapidamente tra di essi grazie a un pulsante dedicato. Questo permette di utilizzare il layout di controllo e le funzioni dei pulsanti più adatte a seconda di ciò che avviene nel gioco. Anche l'imballaggio del controller Access è stato progettato tenendo conto dell'accessibilità. Sony afferma che il packaging, dotato di pratici passanti che possono essere tirati dal lato sinistro o destro, si apre per rivelare anelli interni posizionati in modo da far scivolare fuori facilmente il controller, e vari scomparti per organizzare i copritasti e i copricapi intercambiabili. Sony ha anche incluso quattro porte da 3,5 mm sul controller Access, utili per collegare altri accessori e periferiche.

