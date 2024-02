Pioggia, neve e mareggiate: ‘scherzo’ meteo estremo nelle previsioni di oggi

(Adnkronos) – Pioggia, neve ma anche mareggiate. Sull'Italia torna il maltempo 'grazie' all'ormai noto Ciclone Pulcinella, che porta un netto cambio rispetto alle giornate soleggiate che hanno accompagnato finora la penisola. E' un quadro meteo 'estremo' quello delineato dagli esperti per la giornata di oggi, 9 febbraio, e per tutto il weekend. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma il maltempo del weekend con le prime piogge intense già nella giornata di oggi al Nord e in parte sulla Toscana. Sono previsti fenomeni diffusi nelle prossime ore su Liguria e Lombardia in estensione al Piemonte e poi dal pomeriggio sera anche al Nord-Est: inoltre è in arrivo un carico abbondante di neve oltre i 1300 metri di quota con 30-40 cm tra Valle d’Aosta e Piemonte e fino a 50-60 cm in Lombardia solo nella giornata di oggi. Attenzione poi al vento di Scirocco che soffierà forte al Centro, sulle Alpi e soprattutto sulle Isole Maggiori con raffiche di 70-80 km/h in Sicilia. La giornata di sabato 10 vedrà poi l’apice del maltempo con fenomeni in estensione a macchia d’olio su tutto lo Stivale: pioverà soprattutto sul fianco occidentale ma anche sul Triveneto; frequenti rovesci colpiranno il Nord-Ovest, il versante tirrenico, la Sardegna e la Sicilia. Saranno possibili locali nubifragi fuori stagione e continuerà a cadere tantissima neve sulle Alpi oltre i 1200 metri: sono previsti altri 30-50 cm di neve fresca in giornata, localmente saliremo a sfiorare il metro in 48 ore, un accumulo di neve anche ventata molto pericolosa per la stabilità del manto. Sugli Appennini invece farà troppo caldo per avere un bel paesaggio invernale, la neve è attesa sulla dorsale solo oltre i 1600-1700 metri. Domenica, infine, nel pieno del Carnevale, sono previsti dei momenti asciutti in più, con la rotazione dei venti da Nord-Ovest: il Maestrale spazzerà l’Italia facendo calare un po’ le temperature e spostando le nubi e le piogge verso il Centro-Sud; al Nord dal pomeriggio il tempo migliorerà parzialmente. In tutto questo movimento turbolento meteorologico, anche il mare sarà bizzoso e presenterà onde fino a 4 metri sul settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri sul Mare di Sardegna: in sintesi il Carnevale 2024 sarà ricordato per uno scherzo meteo estremo, dopo il tempo mite e soleggiato con 25 gradi anche al Nord nelle ultime 3 settimane. All’improvviso vivremo 72 ore di turbolenze, nevicate estreme, mareggiate e piogge torrenziali. Come detto, il Ciclone Pulcinella non spegnerà la voglia di scherzare, ma questa volta sarà il meteo che farà un brutto scherzo. Venerdì 9. Al nord: pioggia, neve sulle Alpi. Al centro: dal pomeriggio piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: soleggiato, qualche nube in più in Campania. Sabato 10. Al nord: maltempo con tanta neve sulle Alpi. Al centro: maltempo. Al sud: maltempo in arrivo. Domenica 11. Al nord: ancora maltempo ma con attenuazione pomeridiana. Al centro: maltempo. Al sud: maltempo. Tendenza: ancora piogge lunedì, poi migliora rapidamente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

