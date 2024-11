Pier Silvio Berlusconi spiazza Silvia Toffanin, il gesto inaspettato durante il programma fa scoppiare a piangere la conduttrice

Non era mai accaduta una cosa del genere nella storia di Mediaset, la conduttrice di Verissimo è rimasta senza parole.

Silvia Toffanin è sempre molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, per questo motivo non capita spesso di vedere una cosa del genere nel bel mezzo di una puntata. Ma il gesto di Pier Silvio Berlusconi è stato talmente eclatante che lei non è riuscita a trattenere le lacrime.

Sulla coppia composta dalla conduttrice di Verissimo e l’ad Mediaset c’è sempre stato molto riserbo, del resto lei è una dello spettacolo e lui è a capo di una emittente televisiva, per questo da sempre c’è stata tanta curiosità attorno a loro. Ma adesso Pier Silvio Berlusconi pare proprio che si sia sbilanciato e l’ha voluto fare in televisione.

Il gesto di Pier Silvio Berlusconi nel bel mezzo della puntata lascia senza parole la Toffanin

Pier Silvio Berlusconi “ha fatto irruzione” in puntata sorprendendo non poco Silvia Toffanin. La conduttrice era talmente senza parole ed emozionata dalla sorpresa del suo compagno che è praticamente scoppiata a piangere.

Questo è quanto vedremo nella prossima e ultima puntata di This is Me, spin off di Amici condotto dalla Toffanin. Secondo le anticipazioni dell’ultimo appuntamento che andrà in onda il prossimo 4 dicembre, vedremo l’ad Mediaset arrivare in studio, sorprendendo in primis la sua compagna. Non solo non siamo abituati a vederlo in video, ma soprattutto al fianco della sua compagna.

La Toffanin sarà molto commossa da questo gesto e l’ad Mediaset spiegherà di averlo fatto per omaggiare i tanti talenti che sono nati nella scuola di Amici. Il programma This is Me è stato un grande successo e avrà spinto Pier Silvio Berlusconi a comparire in video per complimentarsi prima di tutto con Maria De Filippi che ha creato questa “macchina”, una scuola che ogni anno vede nascere stelle della musica e non solo.

Se l’ad Mediaset è stato tanto soddisfatto di quest’esperimento, lo spin off di Amici era una scommessa che è stata vinta, non si può dire lo stesso del Grande Fratello, che sta continuando a registrare ascolti molto deludenti. Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia chiesto una riunione straordinaria per cercare di risollevare la situazione che starebbe cadendo sempre più a picco. Dunque se da un lato ci sono programmi che sono un vero grattacapo, il format della De Filippi e della sua compagna Toffanin è stato tutt’altro, una vera sorpresa.