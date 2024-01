Peugeot annuncia l’E-Lion Day 2024

(Adnkronos) – Dopo l'E-LION DAY del gennaio 2023, PEUGEOT coglie l'occasione della sua prima comunicazione del 2024 per presentare il suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Peugeot concretizza le sue azioni creando una una gamma che ora è 100% elettrica; creando "

PEUGEOT ALLURE CARE

", un programma senza precedenti dedicato ai clienti del nuovo PEUGEOT E-3008 ed infine offrendo la tecnologia ChatGPT su tutta la gamma di veicoli passeggeri e commerciali. Parlando di full elettric PEUGEOT troviano ben 12 modelli EV di cui 9 vetture tra cui la nuova PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-PARTNER, E-EXPERT, E-BOXER.

Per soddisfare le esigenze dei clienti, PEUGEOT si impegna ad offrire anche un'autonomia al miglior livello del mercato. Ad esempio, il nuovo PEUGEOT E-3008 stabilisce un nuovo punto di riferimento nel suo segmento annunciando fino a 700 km di autonomia, mentre la nuova PEUGEOT E-208 rassicura i suoi utenti con un'autonomia di guida in città di 566 km. PEUGEOT offre offrendo la tecnologia ChatGPT su tutta la sua gamma di veicoli passeggeri e commerciali. Si tratta di un modello di intelligenza artificiale generativa capace, tramite l'assistente vocale OK PEUGEOT, di rispondere a innumerevoli domande e richieste su qualsiasi tipo di argomento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

