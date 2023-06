Sabato 17 giugno, presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi, l’associazione La Terzina, in partenariato con il Comune di Ariccia, presenta l’evento Petrarca e il Grand Tour.

L’evento, già inserito in numerose manifestazioni storiche e medievali in Italia, arriva finalmente anche nella città di Ariccia. L’appuntamento, al quale interverranno il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, la Consigliera delegata alle Associazioni, Anita Luciano, e la Consigliera delegata alla Scuola, Irene Falcone, rientra nel cartellone Ariccia da Amare e sarà un evento nell’evento. Dalle 18.30 alle 19.30 si svolgerà l’escursione guidata a cura della Dott.ssa Maria Cristina Vincenti, archeologa, dottore di ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata, museologa e Guida ambientale escursionistica Aigae. A seguire, la parte musicale della serata, che inizierà alle 21.00, vedrà il concerto del Maestro Mario Alberti (flauto) e del Maestro Franco Menichelli (chitarra a dieci corde). L’evento vedrà sul palco relatori d’eccezione: il Prof. L. Rino Caputo, Presidente Centro Studi Ars Nova di Certaldo, il Prof. Aldo Onorati, Dantista, e Lucilla Tiberi, che leggerà alcuni testi.

Petrarca è considerato il primo Alpinista d’Europa; importante, infatti, la salita al monte Ventoso, nel sud della Francia, emblema del “Petrarca viaggiatore in verticale”. Al tempo stesso, però, egli rappresenta perfettamente anche la figura del viaggiatore “in orizzontale” per merito dei suoi frequenti e lunghi viaggi in Europa, da Parigi a Praga, dalla selva di Valchiusa con le sue chiare e fresche e dolci acque fino alla foresta delle Ardenne. Non possono non essere ricordati anche i numerosi viaggi in Italia attraverso la Pianura Padana e il Triveneto, i viaggi centromeridionali in particolare a Firenze, Napoli

e Roma, dove, in Campidoglio, ancor giovane, fu onorato come Poeta laureato.