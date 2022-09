“PET FOR HELP PROJECT”

Il prossimo 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Colonna, l’UDA (ufficio diritti degli animali) del Comune di Marino e l’Associazione ‘Tendi la Zampa Onlus’ presenteranno “Pet for Help, l’inclusione attraverso gli interventi assistiti con gli animali”. L’incontro è finalizzato ad illustrare e promuovere il valore sociale delle attività di Pet Therapy che trova la sua applicazione in contesti in relazione a soggetti diversamente abili ma anche in ambienti che riguardano attività quotidiane, nella fattispecie in quelli scolastici o addirittura verso l’accompagnamento alla fine della vita.

In questa occasione, sarà dunque possibile conoscere le potenzialità del rapporto uomo-animale in ogni sua possibile attuazione sul territorio.

L’Assessore alle politiche degli animali Roberta Covizzi ha sottolineato: “Conoscere le grandi possibilità di attuazione di un progetto inclusivo di Pet Therapy è fondamentale per costruire sul territorio una realtà importante per la nostra rete sociale”.

Il Sindaco, Stefano Cecchi, ha ribadito: “Ancora una volta, siamo noi umani a dover imparare dagli animali. Ci mostrano come l’amore incondizionato possa rivelarsi la ‘cura’ migliore per reagire alle difficoltà, anche a quelle più importanti. Una medicina per l’anima, inaspettata, miracolosa”.

