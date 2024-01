Persona 3 Reload, nuovo trailer con Aidan Gallagher di The Umbrella Academy

(Adnkronos) – Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per il suo atteso remake di un classico dei giochi di ruolo giapponesi, Persona 3 Reload. Questo video vede la partecipazione dell'acclamato attore e musicista Aidan Gallagher, noto per il suo ruolo in The Umbrella Academy di Netflix. Il trailer unisce sequenze dal vivo con filmati di gioco, offrendo un'esperienza visiva che sfuma i confini tra realtà e il mondo soprannaturale del titolo Atlus. È un assaggio dei misteri e dei pericoli che attendono i giocatori, con il gioco disponibile dal 2 febbraio su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Persona 3 Reload sarà anche disponibile su Xbox Game Pass al momento del lancio. Nel trailer, Gallagher guida gli spettatori attraverso una serie di ambienti caratteristici del gioco, accentuando i temi di tempo, morte e potere che sono centrali in Persona 3 Reload. Persona 3 Reload offre ai giocatori l'opportunità di esplorare l'ora "nascosta" tra un giorno e l'altro, un momento in cui la vita e la morte si incontrano. I giocatori vestiranno i panni di un nuovo studente, confrontandosi con un destino inatteso e lottando contro misteri e minacce all'interno del Tartaro. Questa nuova edizione del gioco promette un sistema di combattimento migliorato, una grafica avanzata, un audio potenziato con un nuovo doppiaggio in inglese e molto altro ancora.

